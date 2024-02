İran İslam Devrimi'nin 45. yılı için coşkulu kutlama

Amerikancı Şah rejimine karşı İran halkının başlattığı halk ayaklanması 11 Şubat 1979’da başarıya ulaştı. Ülkenin bütün kaynaklarını ABD’ye teslime eden Şah Muhammed Rıza Pehlevi, halk protestolarının karşısında dayanamayıp 16 Ocak 1978’de ülkeden kaçtı. 1 Şubat 1979 yılında sürgünde bulunan ve devrime önderlik eden Ayetullah Humeyni yurda döndü. 11 Şubat 1979 yılında da Şahlık rejimi resmen devrildi. Bu süreç İran’da her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yılki kutlamalar kapsamında 45 bin program hazırlandı.

"DİRENİŞ EKSENİ HER ZAMANKİNDEN DAHA GURURLU"

İlk program İmam Humeyni’nin İran’a dönüşüne istinaden 1 Şubat’ta başlatıldı. Bu kapsamda Ayetullah Humeyni’nin Tahran’da bulunan mezarında tören düzenlendi. Kutlamalara dair basın toplantısı düzenleyen İran İslam Devrimi'nin Şafakta On gün Genel Merkezi Başkanı Haşmetullah Kanbari, 11 Şubat’ta yapılacak ana törenin konuşmacısının İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise olacağını belirtti. Törenler için 28 komitenin faaliyet yürüttüğünü ve 31 ilde farklı gruplarla toplantılar düzenlendiğini kaydeden Kanbari, “Bu programların zirvesi, halkın çekiciliği ve varlığıyla belirginleşir ve işte o gün halk kendi konumunu ilan eder ve bu yıl 22 Behmen (11 Şubat) gelecek yıla kadar yaratıcı ve coşkulu bir hareketin zeminini oluşturur. Devrimin üzerinden 45 yıl geçti ama bugünkü devrim geçmişe göre daha şanlı, direniş ekseni her zamankinden daha gururlu ve sinerji içinde çalışıyor. Bugün bütün müstekbirler küçük bir şekilde aşağılanmış, olarak kalmışlardır.” diye konuştu. Kanbari, bu yılın “Şafakta On Gün” merkezinin “milli bayram”, “coşkulu katılım”, “parlak gelecek” sloganlarını belirlediğini kaydetti.