İşgalci İsrail, Gazze'deki yemek yardımı yapanları vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı ve bir Filistinli yaşamını yitirdi.

WCK, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." şeklinde açıklamada bulundu.

İşgalci İsrail ordusu tarafından, "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." açıklaması yapıldı.

İsrail Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne havadan saldırdı. Saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği ve bir çocuğun öldüğü biliniyor.