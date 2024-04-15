İşgalci İsrail'in, Gazze'deki Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi!

İsrail ordusu, 11 Nisan'dan bu yana Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarından vazgeçmedi!

İşgalci İsrail'in, Gazze'deki Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi!
Editör: Metehan Gül

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında Arabi ailesine ait bir evi bombaladı.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü saldırıda, 2 yaralının daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri, ayrıca Nuseyrat'taki Asar binasını da topçu atışlarıyla hedef aldı.

BEYT LAHİYA'DA KUM BARİYERLERİNİN ALTINDA ÇOK SAYIDA CANSIZ BEDENLER!

Filistin sağlık ekipleri tarafından, İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da kurduğu kum bariyerlerin altında çok sayıda cansız beden bulundu.

Sağlık ekipleri, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'un farklı bölgelerinden 4 cansız beden çıkarıldığını aktardı.

Sağlık kaynakları Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinlinin öldüğünü ve kamptaki bir caminin tamamen yıkıldığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil işgali # gazze
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