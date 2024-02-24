İspanya'da felaket! 138 dairelik apartman yandı

İspanya'nın Valensiya kentinde dün 10 katlı binada yangın çıktı. 138 dairenin alev aldığı yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Valensiye Belediyesi, 3 günlük yas ilan etti.

İspanya'da felaket! 138 dairelik apartman yandı
İspanya'da felaket! 138 dairelik apartman yandı
Editör: Uğur Çam

İspanya'nın Valensiya şehrinde dün akşam iki bloklu, 14 katlı apartmandaki bir dairede yangın çıktı. Çıkan yangın 138 dairenin bulunduğu apartmana kısa sürede yayıldı. Yerel saatle 17.30 civarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, binada kullanılan poliüretan malzeme nedeniyle yangının 138 dairenin tamamına yayıldığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları için yerel itfaiye ekipleri yeterli gelmeyince çevre illerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Askeri Acil Yardım Birliği (UME)'de çalışmalara destek verdi. Yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, açıklamasında "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Valensiya Belediyesi, yangında hayatını kaybedenlerin anısına kentte 3 günlük yas ilan etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İspanya # yangın
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