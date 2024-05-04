İsrail 140'tan fazla gazeteciyi öldürdü

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü… Dünya genelinde gazetecilere yönelik saldırılar 2023’te önemli ölçüde arttı. Artışın merkezinde ise İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze var… Gazze'de 140’dan fazla gazeteci, İsrail’in saldırılarında öldürüldü.

Editör: Uğur Çam
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İsrail'in 18 yıldır işgal altında tuttuğu, 7 Ekim'den bu yana da şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinliler gibi gazeteciler de her gün tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

İsrail güçlerince doğrudan hedef alınan gazeteciler, ölüm tehlikesi başta olmak üzere iletişimin kesilmesi, ekipmanların yetersizliği, yakıt, gıda, su ve ilaç eksikliği ile mücadele ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 141 gazeteci öldürüldü, 70'i yaralandı ve onlarcası da alıkonuldu. Hiçbir uluslararası kararın kendilerini koruyamadığını aktaran Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in saldırıları ve soykırım savaşı gölgesinde gerçeği aktarmak için görevlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

UNESCO'nun Basın Özgürlüğü Ödülü, bu yıl Gazze'de İsrail'in savaş suçlarını kayıt altına alarak dünyaya duyuran Filistinli gazetecilerin oldu. 

İdlib'de gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gösteri düzenledi!İdlib'de gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gösteri düzenledi!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# basın özgürlüğü # israil # gazze # filistin
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