İsrail 140'tan fazla gazeteciyi öldürdü

İsrail'in 18 yıldır işgal altında tuttuğu, 7 Ekim'den bu yana da şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinliler gibi gazeteciler de her gün tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

İsrail güçlerince doğrudan hedef alınan gazeteciler, ölüm tehlikesi başta olmak üzere iletişimin kesilmesi, ekipmanların yetersizliği, yakıt, gıda, su ve ilaç eksikliği ile mücadele ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 141 gazeteci öldürüldü, 70'i yaralandı ve onlarcası da alıkonuldu. Hiçbir uluslararası kararın kendilerini koruyamadığını aktaran Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in saldırıları ve soykırım savaşı gölgesinde gerçeği aktarmak için görevlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

UNESCO'nun Basın Özgürlüğü Ödülü, bu yıl Gazze'de İsrail'in savaş suçlarını kayıt altına alarak dünyaya duyuran Filistinli gazetecilerin oldu.