İsrail hükümeti ateşkesi görüşmek için toplandı

İsrail savaş kabinesinin Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında, HAMAS'ın sunduğu ateşkes ve karşılıklı esir takasını görüşmek üzere toplandığı bildirildi.

AMAÇ HAMAS'I VAZGEÇİRMEK

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş kabinesi Netanyahu liderliğinde toplandı ve ardından güvenlik kabinesi oturumu yapılacağı belirtildi.

Netanyahu'nun HAMAS'ın ateşkes teklifini reddettiğini ve Gazze'nin güneyine saldırı emri verdiğini açıklamasına rağmen İsrail basını, savaş kabinesinin HAMAS'ın sunduğu ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini görüştüğünü bildirdi.

Öte yandan, İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Tel Aviv; Kahire'de Mısır, Katar ve HAMAS yetkililerinin katılacağı esir takası müzakerelerine temsilci göndermedi.

Times of Israel'e konuşan bir İsrailli yetkili, Tel Aviv'in amacının "ABD ve diğer ülkeler aracılığıyla Katar'a, onun üzerinden de HAMAS üzerinde baskı kurmak, İsrail'in de askeri baskıyı artırarak HAMAS'ı taleplerinden taviz vermeye zorlamak olduğunu" paylaştı.

HAMAS ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Filistinli kaynaklar, dün HAMAS'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise HAMAS'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dünkü görüşmesinden sonra HAMAS'ın isteklerini kabul etmeyeceklerini ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 1,4 milyona kadar zorla yerinden göç ettirilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a hava saldırıları düzenledi.