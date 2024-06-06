İsrail ordusu okula sığınan Filistinlileri hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları bitmek bilmiyor. Bölgede büyük bir savaş suçu işleyen İsrail, son olarak masum Filistinlilerin sığındığı bir bölgeye daha acımasızca saldırdı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okuluna saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmişti. Cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilmişti.