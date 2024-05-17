İsrail saldırıları altında Gazze halkı nasıl yaşıyor?
İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Deyr Balah kentine sığınan Filistinliler, sahil bölgesinde kurdukları derme çatma çadırda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
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İsrail'in 223 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 272'ye çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 35 bin 272'ye yükseldi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Bugün ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetti