İsrail Şam'da İran Büyükelçiliği'nin yanındaki binayı bombaladı

İran’ın Suriye Büyükelçiliği’nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, İran’ın başkenti Şam’da bulunan Suriye Büyükelçiliği’nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Haberlerde İran Büyükelçiliği yakınındaki bir binanın hedef alındığı ifade edilerek, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, saldırının ardından yaptığı açıklamada "Siyonist rejim dünyada terörün sembolüdür. Siyonist rejim İran-Suriye ilişkilerine etki edemez. Çok sayıda kişinin şehit olmasına yol açan bu terör ve menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

BÜYÜKELÇİ SALDIRIDAN ETKİLENMEDİ

İran basınında yer alan haberlerde ise, İran Büyükelçisi’nin saldırıdan etkilenmediği ve büyükelçilik binasında hasar meydana gelmediği aktarıldı. İsrail ya da İran tarafı saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, olay yerinden çekilen görüntülerde hedef alınan binanın yerle bir olduğu görüldü.

Saldırıda Kudüs Gücü Suriye/Lübnan sorumlusu Muhammed Rıza Zahedi ve İsrail’in hedef aldığı binadaki en az 5 kişi hayatını kaybettiği ileri sürüldü.