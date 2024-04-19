İsrail Suriye'ye de saldırdı

Dünya İran’ın İsfahan ve Tebriz semalarında duyulan patlama seslerine kilitlendi. “İsrail İran’a mı saldırıyor?” sorusu akıllara geldi.

İsrail Suriye'ye de saldırdı

 Patlama seslerine İsrail’in gönderdiği üç tane mini İHA’ya karşı devreye giren İran hava savunma sisteminin neden olduğu ortaya çıktı. İsrail ayrıca Suriye’nin güneyindeki hava savunma sistemlerine de saldırdı. Burada maddi hasar meydana geldi.

Cuma sabahı İsfahan ve Tebriz semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail başarısız bir girişimde bulundu. İran’a 3 tane mini insansız hava aracı gönderdi.

Drone’lar alçak irtifa hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Bu sırada İranlılar patlama seslerini duydu.

İranlı yetkililer ülkenin hiçbir yerinde büyük çaplı patlama olmadığı, uzun ve orta menzilli hava savunma sisteminin devreye alınmadığını açıkladı.

İsfahan'daki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında yaşanan olayla ilgili İran Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “şehirde hiçbir patlama ve hasar olayı yaşanmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

İran hava sahasında aksayan sivil uçuşlar kısa bir süre içinde normale döndü.

İsrail’in başarısız girişiminin ardından İran'da Tahran başta olmak üzere birçok kentte İsrail'i kınamak için yürüyüş yapıldı.
İran Bayraklarıyla meydanları ve sokakları dolduran halk İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri karşıtı sloganlar attı.

Öte yandan İsrail Suriye’nin güneyinde hava savunma sistemlerinin bulunduğu noktalara da roket saldırısı düzenledi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi. Aynı gün DEAŞ’ın Suriye’de güvenlik güçlerine saldırması dikkat çekti. Humus’ta gerçekleşen DEAŞ’ın ağır silahlarla yaptığı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

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