İsrail ve İran arasındaki gerilim yükseliyor!

İran İsrailli iş insanının gemisine Hürmüz Boğazı'nda el koydu. Haber dünya basınında geniş yer buldu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jo Biden, İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısı hakkında konuştu. Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



İran, İsrailli iş adamı Eyal Ofel'in sahip olduğu "Aries" (ARİS) isimli gemiye el koydu.



Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a giden gemiye Hürmüz Boğazı'nda operasyon yaptı.



Öte yandan İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak eylemler yapıyor. ABD, İsrail'in bu suçlarının cezalandırılmasının önüne geçmek için kalkan oluyor.



Tel Aviv'e son destek açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan geldi. İran'ın İsrail'e karşı olası misilleme saldırısı hakkında konuşan Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

ABD medyası ise İran'ın ABD'ye mesaj yolladığını iddia etti.



Axios internet sitesi 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'le yaşanacak bir çatışmaya ilişkin Washington yönetimine birkaç Arap ülkesi aracılığıyla mesaj yolladığını yazdı. İran'ın ABD'yi, İsrail'e yönelik bir saldırının ardından ABD'nin devreye girmesi durumunda bölgedeki ABD üslerinin hedef alınacağı yönünde uyardığı kaydedildi.



İran ile İsrail arasında tansiyon yükselirken ülkeler de vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmaya başladı. Fransa, Hollanda, Hindistan vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmeme uyarısında bulundu. Almanya ise İran'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.



Dünya İran'ın İsrail'i doğrudan hedef almasını beklerken Lübnan Hizbullahı onlarca katyuşa füzesiyle İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssünü hedef aldı.



Hizbullah, İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurduğunu açıkladı. Bu saldırının, İsrail'in Güney Lüban'daki sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasına yanıt olarak yapıldığı duyuruldu.