İsrail'den Hizbullah Komutanı'na Suikast

Lübnan’da Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail'den Hizbullah Komutanı'na Suikast
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Lübnan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ülkenin güneyindeki Majdal Selm köyünde Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil’in bulunduğu araca dron saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu al-Tawil ile bir Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi. Bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, öldürülen komutanın Hizbullah'ın güneydeki operasyonlarının yönetilmesinde önemli bir isim olduğunu ifade etti.

# hizbullah # israil
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