İsrail'in Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz Gazze'den Sonra Saldıracağı Yer İçin Tarih Verdi!

PLANAN SALDIRI RAMAZAN AYINDA MI OLACAK?

Konuya dair ilk açıklamayı İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'nden geldi. Gantz, Hamas'ın elinde rehine olarak bulunan vatandaşlarının eğer Ramazan Ayı'na kadar evlerinde olmazsa başlayacağını açıkladı.

Gantz'in katılımıyla düzenlenen bir konferansta "Dünya bilmeli ve Hamas liderleri de bilmeli: Ramazan ayına kadar rehinelerimiz evde olmazsa, çatışmalar Refah bölgesi de dahil olmak üzere her yerde devam edecek." diye konuştu.

10 Mart'ta başlayacak olan Müslümanların kutsal ayı Ramazan, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması için son tarih. Aksi takdirde Refah Bölgesi'ne saldıralar başlayacak.