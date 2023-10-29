İsrail'in Gazze'de 32 Bin Konutu Yıktı

İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 200 bini aşkın konut bombalandı, bunlardan 32 bini tamamen yıkıldı.

İsrail'in Gazze'de 32 Bin Konutu Yıktı
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti.

Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

Ofis Başkanı Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

# israil # gazze
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