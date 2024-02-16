İsrail'in kuşattığı Nasser Hastanesi'nde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde kuşattığı Nasser Hastanesi’nde elektrik kesintisi ve oksijen cihazlarının çalışmaması sonucu hayatını kaybeden hasta sayısı 5'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün hastaneye erişim sağlamaya çalıştığı belirtildi.

İsrail'in kuşattığı Nasser Hastanesi'nde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları sürdürüyor. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde baskın gerçekleştirerek kışlaya çevirdiği Nasser Hastanesi’ndeki kriz giderek derinleşiyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanede elektrik kesintisi ve oksijen cihazlarının çalışmaması sonucu hayatını kaybeden hasta sayısının 5'e yükseldiği duyuruldu.

"ÇARESİZ DURUMDAYIZ"

Hasser Hastanesinden Dr. Nahed Abu Taima, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuyla gerçekleştirdiği görüşmede, hastanedeki durumun "felaket" olduğunu söyledi. Taima, "Hastane içindeki hastalara veya her dakika hastaneye akın edenlere hiçbir şekilde tıbbi yardım sağlayamıyoruz, çaresiz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

DSÖ, HASTANEYE ERİŞİM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç yaptığı açıklamada, örgütün Gazze Şeridi'nde şu anda işleyen en büyük hastane olan Nasser Hastanesi'ne erişim sağlamaya çalıştığını söyledi. Jasareviç, "Hastanede hala kritik yaralı ve hasta hastalar var. Hayat kurtaran hizmetlerin verilmesini sağlamak için acil olarak yakıta ihtiyaç var. Erişim sağlamaya çalışıyoruz, çünkü hala hastanede bulunan insanların yardıma ihtiyacı var" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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