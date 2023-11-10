İsrailli Askeri Uzman İtiraf Etti: "Hamas Teslim Olmaktan Çok Uzak"

Haaretz gazetesi için bir analiz yazısı kaleme alan Harel, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının, "teyakkuz ve istihbarat konusunda korkunç bir başarısızlık sonucunda ortaya çıkan ciddi bir eksiklik" ile başladığını ifade etti.

Harel, İsrail ordusunun toparlanıp saldırıya geçene kadar 1200 İsrailli'nin hayatını kaybettiğini ve 240 kişinin kaçırıldığını belirtti. Harel, İsrail güvenlik güçlerinin başarısızlığına vurgu yaparak, "O günden bu yana yapılan ve yapılacak her şey, çoktan ateşi yakmış ve hızla ilerleyen bir düşmanın peşine düşmeye yönelik umutsuz bir girişim haline geldi" ifadesini kullandı.

'Hamas Sıkıntılı Bir Durumda Ancak Çöküşten Çok Uzak'

İsrailli analist Harel, "sabit bir duruma geçen İsrail güçlerinin Hamas tarafından hedef alındığında veya çevresinde yoğun savunma önlemleri alınan Hamas için önemli tesislere İsrail güçlerince saldırı yapıldığında İsrail ordusunun kayıplar verdiğini” kaydetti. Harel, İsrail ordusunun sahada karşılaştığı zorlukların, "Gazze'deki karmaşık tünel ağları ile İsrail saldırılarında birçoğu yıkılmasına rağmen hala mevcut bulunan yüksek binalar olduğunu” ifade etti.

"Hamas sıkıntılı bir durumda ancak çöküşten çok uzak" ifadesini kullanan Harel, şunları kaydetti:

- Savaşta zafer, bir tarafın ya teslim olması ya da sistemlerinin çökmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurması sonucu elde edilir ve Hamas halihazırda bundan son derece uzak görünüyor. Teslim olması ise henüz ufukta görünmüyor

'Sinvar'ın Teslim Olacağını Düşünmek Büyük Hata Olur'

Harel, Gazze'deki savaşın İsrail ordusuna da belirtildiği üzere öncelikli hedefinin 'Hamas’ın askeri gücünü ve yönettiği altyapıyı çökertmek' olduğuna işaret ederek, "Ancak resmi hedefler de hırstır" yorumunu yaptı.

İsrail ordusunun ulaşmayı hedeflediği Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar’a ilişkin ise Harel, "Karşılaştığı zorluklardan dolayı teslim olacağı veya baskılar nedeniyle caydırılacağı sonucunu çıkarmak büyük bir hata olur" ifadesini kullandı.

Harel ayrıca İsrail ordusunun daha önce yürüttüğü küçük operasyonlar sonrasında "Hamas’ın zayıflatıldığı veya caydırıldığı açıklamalarının yeterince yapıldığını ve artık kimsenin bu yönde açıklamalara inanmayacağını" ifade etti.