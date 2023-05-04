İşte dünyanın en ucuz 10 ülkesi: Listede Türkiye de var
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle gezginler için dünyanın en ucuz seyahat edilebilecek ülkeleri merak konusu oldu. Peki dünyanın en ucuz ülkeleri hangileri? Gelin birlikte en ucuz seyahat edilebilecek ülkelere bir göz atalım...
2. Tarih meraklıları için en ucuz ülke: Türkiye Türkiye, bir zamanlar Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının emperyal izlerini taşıyan mükemmel bir yerdi. Zengin bir mirasa sahip ülke, şaşırtıcı bir keşif olan zengin tarihi geçmişin yanı sıra farklı bir kültür sunar. Tarih meraklıları için zenginleşen dünyanın bütçe yerlerinden biridir. 13 UNESCO Dünya Mirası alanı ile noktalı, bir miras turu için Türkiye'yi ziyaret etmek keyifli bir teklif. Tarihe ilgi duyanların ilk tercihi, muhteşem mirasına tanıklık edebileceğiniz dünyanın en ucuz ülkesi. Türkiye'de gezilecek yerler: İstanbul, Kapadokya, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Truva, Trabzon, Antalya, Pamukkale, Efes, Mısır Çarşıları, Topkapı SarayıTürkiye'yi Ziyaret Etmek İçin En İyi Zaman: Eylül ayına kadar
2. TARİH MERAKLILARI İÇİN EN UCUZ ÜLKE: TÜRKİYE
Türkiye, bir zamanlar Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının emperyal izlerini taşıyan mükemmel bir yerdi. Zengin bir mirasa sahip ülke, şaşırtıcı bir keşif olan zengin tarihi geçmişin yanı sıra farklı bir kültür sunar. Tarih meraklıları için zenginleşen dünyanın bütçe yerlerinden biridir. 13 UNESCO Dünya Mirası alanı ile noktalı, bir miras turu için Türkiye'yi ziyaret etmek keyifli bir teklif. Tarihe ilgi duyanların ilk tercihi, muhteşem mirasına tanıklık edebileceğiniz dünyanın en ucuz ülkesi.
Türkiye'de gezilecek yerler: İstanbul, Kapadokya, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Truva, Trabzon, Antalya, Pamukkale, Efes, Mısır Çarşıları, Topkapı SarayıTürkiye'yi Ziyaret Etmek İçin En İyi Zaman: Eylül ayına kadar
3. PLAJ TATİLİ İÇİN EN UCUZ ÜLKE: VİETNAM
2000 millik devasa bir sahil şeridine sahip olan Vietnam, plaj severler için bir cennettir. Bozulmamış kumsalları, fışkıran nehirleri, Budist pagodaları ve hareketli şehirleri, canlı gece hayatı ile tanınan, aynı zamanda unutulmaz bir plaj tatili söz konusu olduğunda dünyanın en ucuz ülkesi olan Vietnam'da keşfedilecek çok şey var. Vietnam'daki Danang Plajı, berrak suların yatağında yatan mercan resiflerinin inanılmaz manzarasını ve ayrıca tüplü dalış, sörf, yüzme ve güneşlenme gibi çok sayıda su aktivitesi sunan dünyanın en çarpıcı plajlarından biridir. Vietnam'da güneşle öpüşün, değil mi?
Vietnam'da gezilecek yerler: Halong Körfezi, Ho Chi Minh Şehri, tarihi kasaba - Hue, My Son'daki tapınak kalıntıları, Phong Nha-Ke Bang Ulusal Parkı, Hanoi, balıkçı kasabası - Mui NéVietnam'ı Ziyaret Etmek İçin En İyi Zaman: Şubat - Nisan ve Ağustos - Ekim
4. ÇÖL TATİLİ İÇİN EN UCUZ ÜLKE: HİNDİSTAN
Hindistan, çöl tatiline benzersiz bir çekicilik katan zengin toprak topografyasını ve çeşitli kültürleri kucaklayan bir ülkedir. Cebinizi sıkıştırmadan muhteşem çöl safarisinin tadını çıkarabileceğiniz dünyanın en ucuz ülkesi. Çarpıcı bir şekilde parıldayan beyaz çöl safari deneyimi olsun Kutch Rann ya da altın çöllerinde canlı kültürel fantezi Rajasthan, Hindistan, inanılmaz bir çöl tatili için mükemmel bir yerdir.
Hindistan'da gezilecek yerler: Jaisalmer, Kutch'lu Rann Gujarat, Pushkar, Jaipur, Bikaner, Ranthambore, JodhpurHindistan'ı Ziyaret Etmek İçin En İyi Zaman: Ekim-mart