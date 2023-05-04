İşte dünyanın en ucuz 10 ülkesi: Listede Türkiye de var

3. PLAJ TATİLİ İÇİN EN UCUZ ÜLKE: VİETNAM

2000 millik devasa bir sahil şeridine sahip olan Vietnam, plaj severler için bir cennettir. Bozulmamış kumsalları, fışkıran nehirleri, Budist pagodaları ve hareketli şehirleri, canlı gece hayatı ile tanınan, aynı zamanda unutulmaz bir plaj tatili söz konusu olduğunda dünyanın en ucuz ülkesi olan Vietnam'da keşfedilecek çok şey var. Vietnam'daki Danang Plajı, berrak suların yatağında yatan mercan resiflerinin inanılmaz manzarasını ve ayrıca tüplü dalış, sörf, yüzme ve güneşlenme gibi çok sayıda su aktivitesi sunan dünyanın en çarpıcı plajlarından biridir. Vietnam'da güneşle öpüşün, değil mi?

Vietnam'da gezilecek yerler: Halong Körfezi, Ho Chi Minh Şehri, tarihi kasaba - Hue, My Son'daki tapınak kalıntıları, Phong Nha-Ke Bang Ulusal Parkı, Hanoi, balıkçı kasabası - Mui NéVietnam'ı Ziyaret Etmek İçin En İyi Zaman: Şubat - Nisan ve Ağustos - Ekim