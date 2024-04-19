İşte tarihin en büyük depremleri! 9,5 büyüklüğünde...

Dünya tarihinde kayıtlara geçen en büyük depremler bu listede yer alıyor. Tarihin en büyük depremi olan 9,5 büyüklüğündeki deprem nerede meydana geldi? İşte ayrıntılar...

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İşte tarihin en büyük depremleri! 9,5 büyüklüğünde... - Resim: 1

Kayıtlara geçmiş tarihin en büyük depremleri Şili, Alaska, ve Endonezya'da meydana gelmiştir. Peki 9,5 büyüklüğündeki deprem hangi ülkede oldu? İşte o liste;

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İşte tarihin en büyük depremleri! 9,5 büyüklüğünde... - Resim: 2

10. Assam, Tibet (15 Ağustos 1950) - 8.6

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İşte tarihin en büyük depremleri! 9,5 büyüklüğünde... - Resim: 3

9. Sumatra, Endonezya (28 Mart 2005) - 8.6

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İşte tarihin en büyük depremleri! 9,5 büyüklüğünde... - Resim: 4

8. Rat Adaları, Alaska, ABD (2 Nisan 1965) - 8.

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