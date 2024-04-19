İşte tarihin en büyük depremleri! 9,5 büyüklüğünde...
Dünya tarihinde kayıtlara geçen en büyük depremler bu listede yer alıyor. Tarihin en büyük depremi olan 9,5 büyüklüğündeki deprem nerede meydana geldi? İşte ayrıntılar...
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Kayıtlara geçmiş tarihin en büyük depremleri Şili, Alaska, ve Endonezya'da meydana gelmiştir. Peki 9,5 büyüklüğündeki deprem hangi ülkede oldu? İşte o liste;
10. Assam, Tibet (15 Ağustos 1950) - 8.6
9. Sumatra, Endonezya (28 Mart 2005) - 8.6
8. Rat Adaları, Alaska, ABD (2 Nisan 1965) - 8.