İşte Uzay yarışlarının başladığı yer: Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü
Baykonur Uzay Üssü Sovyetler Birliği tarafından inşa edilmiş, dünyanın en eski ve bölgedeki hala aktif en büyük uzay üssüdür. Kazakistan'ın Kızılorda bölgesi sınırlarında yer alan üs, Sovyet yönetimi tarafından güvenlik gereççesiyle bölge yerine 322 km uzaklıktaki Baykonur adını vermiştir.
Dünya genelindeki uzay üslerinden en tanınmış olanlarından biri olan Baykonur Uzay Üssü (Kosmodrom) Kazakistan’ın Kızılorda bölgesi sınırlarındaki Kazalı şehri ile Jusalı ve Turatam köyleri yakınlarındaki bir alanda kurulmuştur. 2 Haziran 1955 tarihinde zemini atılan üs, 6.717 km2’lik alana sahip olup, dünyanın en eski ve en büyük uzay üssü olma özelliğini taşımaktadır. Sovyet yönetimi üsse güvenlik gerekçesiyle, tam olarak bulunduğu bölge yerine 322 km uzaklıktaki Baykonur adını vermiştir
RUSYA FEDERASYONU’NUN İNSANLI UÇUŞ YAPTIĞI TEK UZAY KOMPLEKSİ
Baykonur Uzay Üssü, Rus uzay altyapısının ayrılmaz bir parçası olup, Rusya Federasyonu’nun insanlı uçuş yaptığı tek uzay kompleksidir. Kosmodrom, uzay roketlerin ve balistik füzelerin denenmesi için teknik, fırlatma ve iniş komplekslerini barındırmaktadır Kosmodrom’un kurulduğu alan barındırdığı özel konumu nedeniyle seçilmiştir. Bunlar arasında söz konusu alanın yerleşim alanlarına uzak oluşu ve tarımsal kullanımının az olması, geniş bir araziye sahip olması, yakınlardan geçen bir demiryolu hattının ve büyük miktarlarda içme suyu gibi imkanların bulunması gibi gerekli koşullara sahip olması önem taşıyordu. Öte yandan füzenin fırlatıldığı noktası ile füze başlığının düştüğü yer (Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki Kura test alanı) arasındaki mesafenin en az 7.000 km olması gibi kriterler de bu seçimde göz önünde bulundurulmuştur. Bu yüzden Orta Asya’nın en büyük nehirlerinden biri olan Seyhun Nehri’ne ve Moskova-Taşkent demiryoluna yakın Aral Denizi yakınlarındaki bu çöllük alan tercih edilmiştir
UZAY LİMANI OLARAK HİZMET VERİYOR
Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan füze 7.000 km’ye kadar hedefe ulaşabilmektedir ki bu mesafe Baykonur’dan Çin, Hindistan, Afrika kıtasının batısı ve kuzeyi, İngiltere dâhil tüm Avrupa ülkelerine kadar uzanabilmektedir. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında imzalanan stratejik silahların sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma gereğince Rusya, anlaşmanın imzalandığı tarihten bu yana silah sayısını en aza indirmek için çaba göstermiş ve 2000 yılında da Baykonur Üssü’nü sivilleştirerek, Rusya Federal Uzay Ajansı’na (Roskosmos) devretmiştir. 1997 yılından itibaren Kosmodrom’un aşamalı olarak Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’ndan Roskosmos’a geçme süreci başlatılmış ve 2002 yılına kadar Kosmodrom’un büyük bölümü sivil işletmelere devredilmiştir. Kosmodrom’un Roskosmos’a devredilmesi ile beraber 2007 yılının sonunda, askeri uzay birimlerinin çoğu, uzay üssünü terk etmiş ve uzay test alanında yaklaşık 500 Rus askeri kalmıştır. Bu sebeple günümüzde Baykonur Uzay Üssü askeri yapıdan sivil bir yapıya dönüştürüldüğünden savunmadan daha çok Rusya’nın yurt dışındaki varlığını sürdürmeye ve nüfuz alanını korumaya devam etmesini sağlamaktadır. Zira askeri üsten ziyade günümüzde uluslararası uzay limanı olarak hizmet vermektedir.
UZAY YARIŞININ BAŞLADIĞI YER
Turatam köyü yakınlarında yer aldığından Turatam Kosmodromu olarak da adlandırılan söz konusu uzay üssü 15 adet fırlatma kompleksinden (9’u taşıyıcı roketlerin fırlatılması, 4’ü kıtalararası balistik füzeleri test etmek için rampa), 11 montaj ve test binasından, 2 havalimanından ve diğer tesislerin bulunduğu bir altyapıya sahiptir. Uzay tarihinde yer alan birçok önemli uçuşun başlangıç noktası olan Baykonur Uzay Üssü’nden uzay çağının başlangıcı olan ilk yapay uydu Sputnik-1, 4 Ekim 1957 tarihinde fırlatılmıştır. 12 Nisan 1961 tarihinde ilk insanlı yörünge uçuşunu Yuri Gagarin, Vostok-1 uzay aracıyla gerçekleştirmiş ise, “uzaya çıkan ilk kadın” unvanını kazanan Valentina Tereşkova, Vostok-6 uzay aracı ile 16 Haziran 1963 tarihinde uzaya fırlatılmıştır. Çoğunlukla Sovyetler Birliği dönemindeki kozmonotlar ile Rus kozmonotların uzaya gönderilmesi için kullanılan alan Soğuk Savaş bittikten sonra, bazı Amerikalı ve Avrupalı astronotların uçuşları için de tahsis edilmiştir . Böylelikle söz konusu Kosmodrom, Rusya ve Kazakistan dış politikasında önemli yere sahip olarak, iki ülkenin uzay alanındaki uluslararası prestijinin artmasına katkı sağlamaktadır.