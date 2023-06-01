İşte Uzay yarışlarının başladığı yer: Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü

RUSYA FEDERASYONU’NUN İNSANLI UÇUŞ YAPTIĞI TEK UZAY KOMPLEKSİ

Baykonur Uzay Üssü, Rus uzay altyapısının ayrılmaz bir parçası olup, Rusya Federasyonu’nun insanlı uçuş yaptığı tek uzay kompleksidir. Kosmodrom, uzay roketlerin ve balistik füzelerin denenmesi için teknik, fırlatma ve iniş komplekslerini barındırmaktadır Kosmodrom’un kurulduğu alan barındırdığı özel konumu nedeniyle seçilmiştir. Bunlar arasında söz konusu alanın yerleşim alanlarına uzak oluşu ve tarımsal kullanımının az olması, geniş bir araziye sahip olması, yakınlardan geçen bir demiryolu hattının ve büyük miktarlarda içme suyu gibi imkanların bulunması gibi gerekli koşullara sahip olması önem taşıyordu. Öte yandan füzenin fırlatıldığı noktası ile füze başlığının düştüğü yer (Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki Kura test alanı) arasındaki mesafenin en az 7.000 km olması gibi kriterler de bu seçimde göz önünde bulundurulmuştur. Bu yüzden Orta Asya’nın en büyük nehirlerinden biri olan Seyhun Nehri’ne ve Moskova-Taşkent demiryoluna yakın Aral Denizi yakınlarındaki bu çöllük alan tercih edilmiştir