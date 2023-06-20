İşte vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri

Son aylarda Türkiye'den yapılan Schengen vize başvurularına ret oranları yükseldi. Gezi, iş, sanat, spor alanını etkileyen bu gelişme sonrası, vatandaşlar en az ret veren ülkeleri araştırmaya başladı. İşte vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri

# vize # şengen vizesi # avrupa ülkeleri
Son Güncelleme:
İşte vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri - Resim: 1 1 11

Yaz geldi, tatil sezonu başladı. Schengen vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri merak konusu oldu. İşte vize red oranları 2023'te en düşük o ülkeler...

İşte vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri - Resim: 2 2 11

10. İTALYA

Yüzde 12.7 ret oranı.

İşte vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri - Resim: 3 3 11

9. YUNANİSTAN

Yüzde 12.5 ret oranı

İşte vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri - Resim: 4 4 11

8. İSVİÇRE

Yüzde 12 ret oranı