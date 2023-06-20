İşte vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri
Son aylarda Türkiye'den yapılan Schengen vize başvurularına ret oranları yükseldi. Gezi, iş, sanat, spor alanını etkileyen bu gelişme sonrası, vatandaşlar en az ret veren ülkeleri araştırmaya başladı. İşte vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri
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Yaz geldi, tatil sezonu başladı. Schengen vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri merak konusu oldu. İşte vize red oranları 2023'te en düşük o ülkeler...
10. İTALYA
Yüzde 12.7 ret oranı.
9. YUNANİSTAN
Yüzde 12.5 ret oranı
8. İSVİÇRE
Yüzde 12 ret oranı