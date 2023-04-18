İtalya’da 300 yıllık bir Türk köyü: Moena
Kilometrelerce mesafeden, Türkiye'yi hiç görmeden "biz Türk'üz" diyen bir halk ve Türk bayraklarıyla donatılan bir şehir. İşte İtalya'nın "Rione Turchia" adıyla bilinen Türk Bölgesi, Moena Köyü
İtalya'da Manzori Dağları'nın eteğindeki 'La Turchia' adıyla da tanınan Moena Köyü'nün sakinleri, Türkçe bilmiyorlar fakat kendilerini Türk olarak tanıtıyorlar.
İtalya-Avusturya sınırında yer alan Moena Köyü son zamanlarda Türkiye'de oldukça popüler. İtalya'nın Tarento Bölgesi'nde bulunan köyün ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı. 2600 kişinin yaşadığı küçük Türk köyü, Türklere olan aşırı hayranlıkları ve Türklerin yaşayış tarzını benimsemeleri yönünden oldukça dikkat çekici.
Peki Moena Köyü sakinlerinin Türklere 323 yıldır süregelen hayranlıkları nasıl başladı? Yüzyıllar öncesinde 2. Viyana Kuşatması sırasında İtalya'daki bu köye sığınan bir Türk yeniçeri köye yerleşti.
Bu yeniçeri bir de oranın kahramanı olarak adlandırılmaya başlayınca şu zamana dek gelen hayranlık başlamış oldu.
Osmanlı askeri, İtalya'daki bu köye sığındığında yaralı ve ölmek üzereydi. Köyün sakinleri yeniçeriyi tedavi ettiler ve kurtardılar. Daha sonra köyden bir kızla evlenen Osmanlı askeri o dönem kralın halktan istediği haksız vergilere karşı köylüyü destekledi. Köyün kahramanı olan bu asker ardında 323 yıllık bir eser bıraktı.