İtalya’da 300 yıllık bir Türk köyü: Moena

Peki Moena Köyü sakinlerinin Türklere 323 yıldır süregelen hayranlıkları nasıl başladı? Yüzyıllar öncesinde 2. Viyana Kuşatması sırasında İtalya'daki bu köye sığınan bir Türk yeniçeri köye yerleşti.

Bu yeniçeri bir de oranın kahramanı olarak adlandırılmaya başlayınca şu zamana dek gelen hayranlık başlamış oldu.