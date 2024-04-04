Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

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Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Resim: 1

Tayvan’da dün meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken, bu kez Japonya’da deprem paniği yaşandı. 

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Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Resim: 2

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, yerel saatle 12.16’da merkez üssü Fukuşima eyaleti açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Resim: 3

Fukuşima’nın yanı sıra Iwate, Miyagi, Aomori ve Akita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen depremin 40 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.

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Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Resim: 4

Sarsıntı sonrasında tsunami riskinin ise oluşmadığı ifade edildi.

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