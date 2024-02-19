Japonya'daki Yangın 13 Saat Sürdü

Japonya’da atık işleme tesisini çevreleyen yangının söndürülmesi 13 saat sürdü.

Japonya'daki Yangın 13 Saat Sürdü
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Japonya'nın Fukuoka eyaletindeki endüstriyel atık işleme tesisinde çıkan yangın 13 saatlik çabanın ardından söndürülebildi. Yangının mesai saatinden yaklaşık 20 dakika sonra başlaması  büyük bir faciayı önledi.

Japonya'nın Fukuoka eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Kitakyushu şehrindeki bir endüstriyel atık işleme tesisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, dün akşam yerel saatle 18.00 sıralarında ihbar üzerine Wakamatsu bölgesindeki tesise gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangın 13 saatlik çalışmanın ardından ancak bu sabah saatlerinde söndürüldü.


Yapılan incelemelerde tesiste bulunan işlenmemiş metal ve plastik maddelerin alev aldığı belirlenirken, tesisteki mesainin 17.40’te sona ermesi faciayı önledi. İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.


Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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# yangın # japonya
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