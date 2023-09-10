Japonya'nın en kilolu sporu! Sumo Güreşi nedir?
Sumo güreşi, Japonya’nın geleneksel ve ulusal bir sporudur. Yaklaşık 1500 yıl önce başlamıştır ve Şinto dininin ritüelleri ve töreleri ile yakından ilgilidir. Sumo güreşçileri hakkında tüm detaylar haberimizde.
Sumo güreşi, Japonya’nın geleneksel ve ulusal bir sporudur. Bu spor, devasa güreşçilerin kum havuzunda birbirleriyle mücadele ettikleri, heyecanlı ve sert bir mücadeledir. Sumo güreşi, yaklaşık 1500 yıl önce başlamış ve Şinto dininin ritüelleri ve töreleri ile yakından ilgilidir. Sumo güreşi, tarihi boyunca birçok değişiklik geçirmiş ve günümüzde profesyonel bir spor dalı haline gelmiştir. Bu yazıda, sumo güreşinin kökeni, kuralları, rütbeleri, turnuvaları ve kültürü hakkında bilgi vereceğiz.
Sumo güreşinin kökeni tam olarak bilinmemektedir, ancak bazı efsanelere göre, Japonya’nın ilk imparatoru Jimmu’nun tahta çıkışını sağlayan bir sumo maçı olduğu söylenir. Sumo güreşi, eski zamanlarda Şinto tanrılarına sunulan bir ibadet şekliydi.
Sumo güreşçileri, tanrıların temsilcileri olarak görülüyordu. Sumo güreşi, aynı zamanda tarımın bereketini arttırmak için de yapılıyordu. Sumo güreşi, zamanla askeri eğitimin bir parçası haline geldi ve samurayların da ilgi duyduğu bir spor oldu. Sumo güreşi, 17. yüzyılda Edo döneminde popülerlik kazandı ve profesyonel bir spor haline geldi. Günümüzde sumo güreşi, Japonya’nın ulusal sporu olarak kabul edilmektedir.
Sumo güreşinin kuralları basittir: Güreşçiler, rakiplerini kum havuzundan dışarı çıkarmaya veya yere düşürmeye çalışırlar. Güreşçilerin vücutlarından herhangi bir kısmının (ayaklar hariç) kuma değmesi veya havuzun dışına çıkması mağlubiyet anlamına gelir. Güreşçilerin saçlarını özel bir şekilde bağlamaları, geleneksel bir kemer olan mawashi giymeleri ve maça başlamadan önce belli ritüelleri yerine getirmeleri gerekir.