Japonya'nın en kilolu sporu! Sumo Güreşi nedir?

Sumo güreşi, Japonya’nın geleneksel ve ulusal bir sporudur. Bu spor, devasa güreşçilerin kum havuzunda birbirleriyle mücadele ettikleri, heyecanlı ve sert bir mücadeledir. Sumo güreşi, yaklaşık 1500 yıl önce başlamış ve Şinto dininin ritüelleri ve töreleri ile yakından ilgilidir. Sumo güreşi, tarihi boyunca birçok değişiklik geçirmiş ve günümüzde profesyonel bir spor dalı haline gelmiştir. Bu yazıda, sumo güreşinin kökeni, kuralları, rütbeleri, turnuvaları ve kültürü hakkında bilgi vereceğiz.