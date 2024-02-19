Kanada, Filistinli anneye kızını da ülkeye getirme iznini, onun ölümünden 2 hafta sonra vermiş

Kanada'nın, ülkeye sığınan Filistinli anne Samar Alkhdour'a, Gazze'deki hasta kızını ülkeye getirme iznini, kızının ölümünden 2 hafta sonra verdiği ortaya çıktı.

Kanada, Filistinli anneye kızını da ülkeye getirme iznini, onun ölümünden 2 hafta sonra vermiş
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Kanada'da yayın yapan CBC News kanalına göre, ülkeye sığınan Filistinli anne Samar Alkhdour, Gazze'deki hasta kızını ülkeye getirebilmek için birkaç yıl önce Kanada Dışişleri Bakanlığına başvurdu ancak kızı, izin çıkmadan hayatını kaybetti.

CBC News'e konuşan anne, Gazze'de akrabalarının yanında kalan serebral palsi hastası 13 yaşındaki kızını 2017'den bu yana göremediğini ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'yi işgali başladığında, kızının, akrabalarıyla bir kiliseye sığındığını aktaran Alkhdour, kızının hastalığı nedeniyle kullanması gereken ilaçlar, özel olarak tüketmesi gereken gıdalar olduğunu söyledi.

Alkhdour, İsrail'in Gazze'yi işgali nedeniyle kızının ihtiyaçlarının karşılanamadığını, sağlık durumunun kötüleştiğini bu nedenle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Alkhdour, hayatını kaybetmesinden 2 hafta sonra, kızını ülkeye getirebilmesi için Kanada Dışişleri Bakanlığından izin çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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