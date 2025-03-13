Kanlı ay tutulması için geri sayım başladı! Ay tutulması nereden görülebilecek?
Yılın ilk Ay tutulmasına saatler kaldı! Gökyüzü meraklıları, bu etkileyici doğa olayını heyecanla bekliyor. Dünya’nın gölgesine giren Ay, kızıl bir renge bürünerek adeta "Kanlı Ay" olarak adlandırılan büyüleyici bir manzara oluşturacak. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?
Dünya’nın gölgesine girmesiyle birlikte Ay’ın kırmızımsı bir renge büründüğü ve “Kanlı Ay” olarak adlandırılan tam Ay tutulması için geri sayım başladı.
2025 yılında iki kez gerçekleşecek olan bu doğa olayı, gökyüzü meraklılarını büyüleyici bir manzarayla buluşturacak.
İlk tam Ay tutulması 13 Mart’ı 14 Mart’a bağlayan gece meydana gelecek.
İkinci tam Ay tutulması ise Eylül ayında gerçekleşecek. Her iki tutulma da farklı bölgelerden gözlemlenebilecek.
AY TUTULMASI NEREDEN GÖRÜLEBİLECEK?
Tam Ay tutulması en iyi şekilde Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Batı Avrupa’daki bazı bölgeler ise Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini kısmen görebilecek.
Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.
Gökyüzü meraklıları, tutulmayı izlemek için online teleskop görüntülerine ve canlı yayınlara yönelmek zorunda kalacak.
"KANLI AY" NEDEN KIRMIZI?
Tam Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girerek doğrudan güneş ışığını engeller. Ancak Dünya atmosferi, kısa dalga boylu mavi ışıkları saçar ve yalnızca uzun dalga boylu kırmızı ve turuncu ışık Ay’a ulaşır. Bu durum, Ay’ın kırmızımsı bir renge bürünmesine neden olur ve bu etki "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.