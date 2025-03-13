Kanlı ay tutulması için geri sayım başladı! Ay tutulması nereden görülebilecek?

"KANLI AY" NEDEN KIRMIZI?

Tam Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girerek doğrudan güneş ışığını engeller. Ancak Dünya atmosferi, kısa dalga boylu mavi ışıkları saçar ve yalnızca uzun dalga boylu kırmızı ve turuncu ışık Ay’a ulaşır. Bu durum, Ay’ın kırmızımsı bir renge bürünmesine neden olur ve bu etki "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.