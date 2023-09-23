Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
Yarasalar Covid-19 pandemisi ile bağlantıları nedeniyle kötü bir şöhrete sahip, ancak bu hayvanlar kanseri tedavi etmenin sırrını taşıyor.
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bazı yarasa türlerinin neredeyse 200 yıl yaşamalarına rağmen kanserli tümörlere karşı bağışıklık kazanmalarını sağlayabilen 50'den fazla benzersiz gen taşıdığını ortaya koydu.
Yarasalar, diğer memelilerin çoğunu öldüren ya da hasta eden virüslerle normal bir şekilde yaşama konusundak yetenekleri nedeniyle bilim insanlarını yıllardır şaşırtıyor. ABD’li araştırmacılar ise yarasaların bağışıklık sistemlerini daha iyi anlayarak, insanlarda kanseri önleme ve tedavi etme yolları geliştirebileceklerine inandıklarını duyurdu.
New York'taki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olan ve çalışmanın başyazarı Armin Scheben konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yarasaların DNA'sı, onların kansere direnmesini sağlayan antikanser genleri barındırıyor. Araştırmamız, yarasalarda genetik değişiklikler edinmiş tümörleri baskılayabilen birkaç gen tanımlıyor ve bu genlerin yarasaların kansere karşı direnme kabiliyetini insanlar da dahil olmak üzere diğer memelilerden daha fazla artırdığına inanıyoruz. Bulgularımız, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasadan esinlenen antikanser terapötiklerin geliştirilmesine yönelik ilk adımdır.”