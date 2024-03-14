KDHC'den ABD ve Güney Kore'ye tatbikatlı yanıt! Kim Jong Un yeni tankın direksiyonuna geçti

ABD ve Güney Kore’nin her yıl yaptığı tatbikatlara yanıt olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de tatbikatlar düzenliyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre bu yıl yapılan tatbikatta, KDHC Devlet Başkanı Kim Jong Un, yeni bir muharebe tankını bizzat kullandı. Tatbikatı, Kim Jong Un, üst düzey generallerle birlikte denetledi.

Kim Jong Un, tank mürettebatını inceledikten sonra, yeni tipte bir ana muharebe tankına bindiğini ve tanka kendisinin komuta etti.

Tatbikat, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore’nin Özgürlük Kalkanı tatbikatını tamamlamasının peşine gerçekleşti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Özgürlük Kalkanı tatbikatını ülkesinin topraklarını işgal hazırlığı olarak tanımlıyor. Bu sebeple her yıl yapılan tatbikatlara yanıt niteliğinde tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Bu yıl gerçekleştirilen tatbikatta KDHC, yeni silahlar denedi. Kim Jong Un, "yeni ana muharebe tankının çok mükemmel vuruş gücünü başarıyla kanıtlamış olmasından büyük memnuniyet duyduğunu" dile getirdi.