Kızıldeniz'de Bir ABD Savaş Gemisi ve Birçok Ticari Gemiye Saldırıldı

ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığını duyurdu.

Kızıldeniz'de Bir ABD Savaş Gemisi ve Birçok Ticari Gemiye Saldırıldı
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de gerçekleşen saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kızıldeniz'deki USS Carney (destroyer) ve ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin raporların farkındayız ve bilgi geldikçe paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların kimin tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

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# israil # gazze # abd
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