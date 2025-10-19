KKTC'de yeni cumhurbaşkanı belli oldu! Tufan Erhürman dönemi başlıyor, Tufan Erhürman kimdir?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76’sını alarak KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Peki Tufan Erhürman kimdir?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşlar, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti.
Resmi olmayan sonuçlara göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,76 oy alarak seçimin galibi oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,81 oyda kaldı.
TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?
Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 1970 yılında doğdu. Eğitimine Türk Maarif Koleji'nde başladı, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. 2001 yılındaki doktora tezinin konusu “Kurumun ve Ombudsman’ın Hukuk Dışı Denetimi” üzerineydi.
Akademik kariyerinde önemli bir yer tutan Erhürman, 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde kamu hukuku dersleri verdi.
Daha sonra 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, ayrıca 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
KIBRIS MÜZAKERELERİNDE GÖREV ALDI
Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakerelerde yer aldı.
Daha önce, 1999-2004 yılları arasında Türkiye Adalet Bakanlığı’nda çalıştı ve Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun kurulması için yürütülen hazırlık çalışmalarında görev aldı.
2013 seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi’ne Lefkoşa milletvekili olarak giren Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler adayı olarak parlamentoya girdi.
Anayasa değişikliği için yürütülen çalışmalarda aktif rol aldı ancak 2014 referandumunda halk, değişiklikleri yüzde 62,3 oyla reddetti.
PARTİ LİDERLİĞİ VE BAŞBAKANLIK DÖNEMİ
Erhürman, 13 Kasım 2016’da Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ve ana muhalefetin lideri oldu. 2018 erken genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi.
19 Ocak 2018’de Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halk Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi arasında yapılan koalisyon görüşmeleri sonucunda Tufan Erhürman başkanlığında dört partili bir hükümet kuruldu.
Bu koalisyon hükümeti 9 Mayıs 2019’da istifa etti ve Erhürman, görevini 22 Mayıs 2019’da Ersin Tatar’a devretti.