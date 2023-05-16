Kozmonotlar uzaya ilk çıktıkları zaman yanlarına neden silah alıyordu?
60’lı ve 70’li yıllarda uzay uçuşları sırasında Sovyet kozmonotlarının yanlarına silah aldıkları haberi, dönemin basınında yankı uyandırmıştı. Ancak bunun altında gezegen dışı bir savaşa hazırlanmaktan daha basit bir neden yatıyordu.
Bir uzay aracında tabanca görmek “bilim kurgu filmi mi çekiyoruz?” dedirtebilir. Uzayda karşılaşılabilecek tehlikelere karşı silahın ne kadar mantıklı bir fikir olduğunu düşünebiliriz. Ama birazdan öğrenince çok da mantıksız gelmeyecek.
Kozmonotların kıyafetleri bile tek başına 100 kiloyu buluyorken, bir de neden yanlarına ağır silahlar alıyorlardı? Bu bilmecenin cevabını bulmak için biraz geçmişe gitmemiz gerek.
Ruslar Uzay kapsülünü güvenli bir şekilde sert zemine indirmeleri gerekliydi, bölge ise ormanla kaplıydı. Orman demek de tehlikeli saldırgan hayvanların bir arada bulunduğu bir atmosfer demekti. Söylenene göre de kozmonotların uzaya çıkarken yanlarına aldıkları silahın sebebi de buydu.
KOZMONOTLARIN HAYATTA KALMASINA YARDIM EDECEKTİ
Kapsülün ormanlık alana inmesinin saldırgan hayvanlar tarafından da ilgiyle karşılanacağına kuşkumuz yok. Kapsülün ormanlık alana düşüşüyle sonuçlanacak ilk sefer ise Voskhod 2 adlı bir görevde, 1965’te gerçekleşti.
Biz onu uzayda yürüyen ilk insan olarak tanıyoruz. Alexei Leonov, uzaydan Dünya’ya başlayan yolculuğunda aracın rotasından sapmasıyla dağlık bir araziye tek parça halinde inmişti. Alexei Leonov’un yanında bulunan diğer kozmonot Pavo Belyayev'in karşılarına bir kurt sürüsü çıktı.
KAPSÜLDE YARI OTOMATİK TABANCA OLAN MAKAROV VARDI
Kısa sürede ikili kurtarıldıktan sonra, 1960'lardan itibaren Ruslar, Soyuz uzay araçlarında silah bulundurmaya başladılar. Zaman ilerledikçe yarı otomatik silahın yanında astronotlara özel TP-82 ateşli silahı geliştirildi ve yaklaşık 200 metrelik atış mesafesine sahip bu silah, 1986'dan itibaren uzay görevlerinde yanlarında taşındı. 2007'de ise tekrardan yarı otomatik tabanca modeline dönüldü.