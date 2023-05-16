Kozmonotlar uzaya ilk çıktıkları zaman yanlarına neden silah alıyordu?

Bir uzay aracında tabanca görmek “bilim kurgu filmi mi çekiyoruz?” dedirtebilir. Uzayda karşılaşılabilecek tehlikelere karşı silahın ne kadar mantıklı bir fikir olduğunu düşünebiliriz. Ama birazdan öğrenince çok da mantıksız gelmeyecek.

Kozmonotların kıyafetleri bile tek başına 100 kiloyu buluyorken, bir de neden yanlarına ağır silahlar alıyorlardı? Bu bilmecenin cevabını bulmak için biraz geçmişe gitmemiz gerek.