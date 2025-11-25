Louvre soygununda son şüpheli de yakalandı: Çalınan 8 mücevher hala kayıp

Gözaltına alınan son şüphelinin, daha önce tutuklanan 3 örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu ve Paris’in Seine-Saint-Deniz banliyösünden olduğu ya da orada ikamet ettiği bildirildi. Zanlı hakkında organize suç ve suç ortaklığı suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelinin kimliği ve yaşı hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.