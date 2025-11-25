Louvre soygununda son şüpheli de yakalandı: Çalınan 8 mücevher hala kayıp
Dünyanın en ünlü müzelerinden Fransa'daki Louvre'da 19 Ekim'de gerçekleşen, tarihi eser niteliğindeki mücevher hırsızlığıyla bağlantılı aranan dördüncü zanlı da yaklaşık bir ay sonra gözaltına alındı. Paha biçilemez değerdeki 8 mücevherin izine henüz rastlanamadı.
Başkent Paris'teki Louvre Müzesi'ni hedef alan soygundan yaklaşık bir ay sonra, olayla ilişkilendirilen bir şüpheli daha yakalandı.
Ulusal basının polis kaynaklarından aldığı bilgilere göre, kolluk kuvvetleri 19 Ekim sabahı müzeyi soyan 4 kişilik çetenin son üyesini de gözaltına aldı.
Gözaltına alınan son şüphelinin, daha önce tutuklanan 3 örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu ve Paris’in Seine-Saint-Deniz banliyösünden olduğu ya da orada ikamet ettiği bildirildi. Zanlı hakkında organize suç ve suç ortaklığı suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelinin kimliği ve yaşı hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.
8 MÜCEVHER HALA KAYIP
Sadece 7 dakika sürdüğü belirlenen soygun sırasında, hırsızlar Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde toplam 9 eser çalmıştı.
Olayın ardından hırsızların kaçarken düşürdüğü tahmin edilen 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’e ait taç, hasarlı bir vaziyette müzenin dışında bulunmuştu. Ancak tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan çetenin bu eserlere ne yaptığı hala bilinmiyor ve çalınan eserler aranmaya devam ediyor.
Bu eserlerin tahmini değerinin 88 milyon avro olduğu hesaplanıyor.
Soygunla bağlantılı olarak ilk iki şüpheli 29 Ekim'de, üçüncü bir zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı.
MÜZE MÜDÜRÜ İSTİFA ETMİŞTİ
Paris’in her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eseri sergileyen Louvre Müzesi’ne yönelik bu saldırı, güvenlik açıklarını da beraberinde getirmişti. Sayıştay tarafından hazırlanan ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında sürekli ve önemli oranda gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun bir güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.
Soygunun ardından Müze Müdürü Laurence Des Cars, 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Olaydaki sorumluluğunu kabul ettiğini belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini kamuoyuna açıklamıştı.
Bu ciddi güvenlik zafiyetinin ardından, Louvre Müzesi'nde sergilenen bir takım mücevherler, ek güvenlik önlemi olarak ulusal merkez bankası olan Fransa Bankasına taşınmıştır.