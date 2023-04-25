Maldivlerin iklim değişikliğine karşı verdiği savaş
Maldivler iklim değişikliğinin, sert hava koşullarının ve mercan resiflerinin bozulmasının etkilerini şimdiden görmeye başladı. Bu muhteşem doğanın 2050 yılına kadar yok olmasını önlemek için Maldivliler önleyici tedbirler alıyor.
Bir sonraki tatiliniz için kendinizi Hint Okyanusu'nun ortasında, bembeyaz kumsalları, masmavi gökyüzü ve kristal berraklığında sularıyla güzel bir tropik adada hayal edin. Maldivler bazılarınızın aklına çoktan gelmiş olabilir; ne de olsa dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayan tanınmış bir turizm merkezidir.
Peki ya size bu güzel ada ülkesinin belirsiz bir geleceği olduğunu söyleseydik? İklim değişikliğine karşı savunmasız Maldivler, 2050 yılında bugünkünden çok daha farklı görünebilir.
Maldivler artık sık sık iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine bir örnek olarak gösteriliyor. Bu ada ülkesi için yükselen deniz seviyesi, okyanus asitlenmesi ve daha sık ve daha yoğun doğal felaketler gibi çeşitli tehditler söz konusudur.
Maldivler dünyanın iklim değişikliği sorununun bir mikrokozmosu olduğu için bu yazı mutlaka okunmalı.
ALÇAK BİR ADA ÜLKESİNDE YÜKSELEN DENİZ SEVİYESİ TEHDİDİ
Maldivler'in aynı zamanda dünyanın en alçakta yer alan ülkesi olduğunu biliyor muydunuz? Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği ancak 1,5 metre olan Maldivler, artan deniz seviyesinin etkilerine karşı çok hassastır.