Maldivlerin iklim değişikliğine karşı verdiği savaş

Maldivler artık sık sık iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine bir örnek olarak gösteriliyor. Bu ada ülkesi için yükselen deniz seviyesi, okyanus asitlenmesi ve daha sık ve daha yoğun doğal felaketler gibi çeşitli tehditler söz konusudur.

Maldivler dünyanın iklim değişikliği sorununun bir mikrokozmosu olduğu için bu yazı mutlaka okunmalı.