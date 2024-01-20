Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...

Dünyaca ünlü markalarının isimlerinin hikayesini biliyor musunuz? Amazon'dan Adidas'a dünyada çeşitli sektörlerin öncülüğünü yapan bu markaların isimlerinin nereden geldiğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız...

# marka # Adidas # amazon # Intel
Son Güncelleme:
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız... - Resim: 1

1-AMAZON 

Şirketin  ismi Cadabra idi. Ancak kısa sürede bu isim “Cadaver” (Kadavra) sözcüğünü çağrıştırdığı için değiştirildi. Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını ister. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon’da karar kılar çünkü şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını arzular.

Fikrinde yanılmadığı yıllar sonra görüldü. Amazon şu anda dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş zinciri.

1 15
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız... - Resim: 2

2- IBM

Açılımı 'International Bussiness Machines' yani Uluslararası İş Makineleri.

2 15
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız... - Resim: 3

3- NİSSAN

Nissan, Japon Endüstrisi anlamına gelen Nippon Sangyo kelimelerinin kısaltılmışıdır.

3 15
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız... - Resim: 4

4-NİKON

 Nikon, yine Japon Optiği anlamına gelen Nippon Kogaku’nun kısaltımılmışıdır.

4 15