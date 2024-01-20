Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Dünyaca ünlü markalarının isimlerinin hikayesini biliyor musunuz? Amazon'dan Adidas'a dünyada çeşitli sektörlerin öncülüğünü yapan bu markaların isimlerinin nereden geldiğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız...
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1-AMAZON
Şirketin ismi Cadabra idi. Ancak kısa sürede bu isim “Cadaver” (Kadavra) sözcüğünü çağrıştırdığı için değiştirildi. Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını ister. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon’da karar kılar çünkü şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını arzular.
Fikrinde yanılmadığı yıllar sonra görüldü. Amazon şu anda dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş zinciri.
2- IBM
Açılımı 'International Bussiness Machines' yani Uluslararası İş Makineleri.
3- NİSSAN
Nissan, Japon Endüstrisi anlamına gelen Nippon Sangyo kelimelerinin kısaltılmışıdır.
4-NİKON
Nikon, yine Japon Optiği anlamına gelen Nippon Kogaku’nun kısaltımılmışıdır.