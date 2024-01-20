Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...

1-AMAZON

Şirketin ismi Cadabra idi. Ancak kısa sürede bu isim “Cadaver” (Kadavra) sözcüğünü çağrıştırdığı için değiştirildi. Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını ister. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon’da karar kılar çünkü şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını arzular.

Fikrinde yanılmadığı yıllar sonra görüldü. Amazon şu anda dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş zinciri.