Mecliste kavga çıktı: Yapay zekâ bakan ataması ortalığı karıştırdı!

Arnavutluk, kamu ihalelerinden sorumlu bakanlık görevine “Diella” adlı yapay zekâyı atayarak tarihe geçti. Ancak bu karar parlamentoda sert tartışmalara, hatta kavgaya dönüştü. Muhalefet, atamanın yasaya aykırı olduğunu öne sürerken, Diella görevini savunan açıklamasıyla gündeme oturdu.

DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKÂ BAKANI

 Başbakan Edi Rama’nın kararıyla, kamu ihalelerinden sorumlu bakan olarak yapay zekâ görevlendirildi. Bu adım, dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Yapay zekâ bakanın görevi; ihalelerde şeffaflığı artırmak ve yolsuzlukla mücadeleye katkı sunmak. İlk resmi açıklamasını da geçtiğimiz günlerde yapmıştı.

MUHALEFETTEN BÜYÜK TEPKİ

Muhalif milletvekilleri, insan yerine yapay zekâ getirilmesini “yasalara aykırı” buldu. Tepkiler sırasında Başbakan Rama’ya çöp ve çeşitli objeler fırlatıldı.

Diella, asıl tehlikenin makinelerden değil, iktidarların aldığı “insanlık dışı” kararlardan kaynaklandığını söyledi. Rolünü savunarak görevine devam edeceğini vurguladı.

MAHKEMEYE TAŞINACAK

Muhalefet, yapay zekânın resmi pozisyona getirilmesini anayasal ihlal olarak değerlendiriyor. Konunun mahkemeye taşınacağı ifade edildi.

MECLİSTE KAOSUN GÖRÜNTÜLERİ

Meclis salonunda kavga, sloganlar ve fırlatılan objeler dikkat çekti. Bu görüntüler, yapay zekâ bakan atamasının yarattığı siyasi gerilimi gözler önüne serdi.

Tepkilere rağmen Diella’nın görevde kalıp kalmayacağı belirsiz. Yapay zekânın siyaset sahnesine bu şekilde girişi, “bilim kurgu gerçek oluyor” yorumlarına yol açtı.

