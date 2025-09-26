Mecliste kavga çıktı: Yapay zekâ bakan ataması ortalığı karıştırdı!

DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKÂ BAKANI



Başbakan Edi Rama’nın kararıyla, kamu ihalelerinden sorumlu bakan olarak yapay zekâ görevlendirildi. Bu adım, dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti.



Yapay zekâ bakanın görevi; ihalelerde şeffaflığı artırmak ve yolsuzlukla mücadeleye katkı sunmak. İlk resmi açıklamasını da geçtiğimiz günlerde yapmıştı.