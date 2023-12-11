Mızrak Çuvala Sığmadı! İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor

Gazze'de büyük kayıp veren İsrail ordusu, kayıplarını gizlemeye çalışıyor. Daha önce İsrail yayın organı Haaretz konuyu gündeme getirmiş, İsrail ordusunun kayıpları bildirmediğini haberleştirmişti. Haaretz'in haberi sonrası İsrail ordusu, kayıplarına ilişkin bir açıklama yaptı. İsrail 7 Ekim'den bu yana 1595 askerin yaralandığını ifade etti.

İsrail Yaralı Sayısı Hakkında Doğru Bilgi Vermiyor

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 1593 askerinin yaralandığını belirtti. Yaralanan askerlerden 255'inin ağır, 446'sının orta ve 892'sinin hafif yaralı olduğu aktarıldı. Haaretz'in İsrail hastanelerinden aldığı verileri aktardığı haberine göre ise bu rakamlar doğru değil. Yapılan haberde, İsrail'de sadece bir hastanede 1949 İsrail askerinin tedavi gördüğü belirtildi. Hastanelerde tedavi gören ve savaşta yaralandığı belirtilen asker sayısının ise 3 bin 117 olduğu aktarıldı.

Haaretz'in haberinde hastaneler arası sevk edilen askerler çift kayıt kabul edilse bile bu sayının yine de büyük bir fark olduğu belirtildi. Ayrıca, hastanelere başka hastalıklardan tedavi görmek için gelen askerlerin bu sayıya dahil olmadığı aktarıldı.

İsrail'de İki Bakanlık Arasında Büyük Fark

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin verileri, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile de uyuşmuyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre 7 Ekim'den bu yana savaşta yaralanan 10 bin 584 asker ve sivil hastanelerde tedavi gördü. Bunlardan 131'i hastanede tedavi gördükleri sırada öldü. 471'i ağır, 868'i orta dereceli yaralı. İsrail Savunma Bakanlığı, bu yaralılardan çoğunun sivil olduğunu öne sürmesine karşı elde edilen veriler, hastanelere kaldırılanların önemli ölçüde askerleden oluştuğunu gösteriyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde kara saldırısının başlamasından bu yana 127'si ağır, 213'ü orta yaralı ve 219'u hafif olmak üzere 559 asker yaralandı. Ağır yaralıların 211'i orta, 165'i ise hafif yaralı.

Yaralıların Oranı Vietnam Savaşı'ndan Fazla

İsrail medyasında verilen rakamlar, İsrail ordusunun her 1 ölüye karşılık 50 yaralı verdiğini gösteriyor. The Economist dergisinin aktardığına göre bu oran Vietnam savaşında 1’e karşı 3 veya 4 iken, ABD’nin Afganistan ve Irak işgallerinde 1’e karşı 10 oranında gerçekleşti. Bu verilere göre İsrail ordusunun Gazze’de verdiği zayiat oranı bir ordu için kabul edilemez rekor bir değeri gösteriyor.

Yaralıların Çoğunluğu Yeniden Savaşamayacak Durumda

Gazze'de yaralanan İsrail askerlerinin durumları ise yeniden savaşa dönmelerine müsade etmiyor. Askerlerin çoğunun el ve ayaklarından yaralanarak ampüte riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail Ordusu Rehabilitasyon Bölümü Müdür Yardımcısı Limor Muria, Yedioth Ahronot gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi:

- Bu daha önce görmediğimiz bir durum. Hastanelerimize gelen (askerlerin) yüzde 58’i el ve ayaklarından ağır yaralanmış durumda. Yüzde 12’sinde iç organ yaralanmaları söz konusu, yüzde 7’sinde önümüzdeki günlerde hızla artması beklediğimiz psikolojik rahatsızlıklar bulunuyor

Kassam Tugayları İsrail Askerlerine Nefes Aldırmıyor

Kassam Tugayları, Gazze'ye giren İsrail askerlerine ise büyük kayıplar verdirmeye devam ediyor. Hamas'tan yapılan son açıklamaya göre sadece 10 günde Beyt Hanun’dan Han Yunus’a kadar İsrail’e ait 180’den fazla askeri araç kısmen ya da tamamen imha edildi. İsrail ordusu ise 7 Ekim'den bu yana İsrail askerlerinden 430'unun öldürüldüğünü söyledi. Kassam Tugayları'nın verdiği direniş savaşında, İsrail ordusunun kaybı her geçen gün artarken, İsrail ordusu Gazze'deki askeri başarısızlıklarını sivil katliamlarla örtmeye çalışıyor.