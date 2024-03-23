Moskova'daki terör saldırısına dünyadan tepki yağdı

Moskova’daki terör saldırısına, başta Türkiye ve bölge ülkeleri olmak üzere dünyadan tepki yağdı. Kınama mesajları yayımlandı. Çok sayıda ülkede Rusya’nın büyükelçilikleri önüne, saldırıda yaşamını yitirenler için karanfiller bırakıldı.

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Editör: Uğur Çam
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Moskova'daki terör saldırısına dünyadan tepki yağdı - Resim: 1

Rusya’nın başkenti Moskova’da sivilleri hedef alan terör saldırısına dünyadan tepki yağdı. Türkiye, İran, Çin, Azerbaycan ver Suriye başta olmak üzere çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan kınama mesajları yayımlandı.

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Moskova'daki terör saldırısına dünyadan tepki yağdı - Resim: 2

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın ilk saatlerinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yayınlanan taziye mesajında da saldırı şiddetle kınanırken, Rus halkına ve Hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

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Moskova'daki terör saldırısına dünyadan tepki yağdı - Resim: 3

İRAN

İran'dan "Rusya'nın yanındayız" açıklaması geldi. İran Dişileri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Terörle ortak ve etkili bir mücadele, uluslararası toplumun ciddi ve ayrım gözetmeyen eylemlerini gerektirir" dedi.

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Moskova'daki terör saldırısına dünyadan tepki yağdı - Resim: 4

SURİYE

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi. Esad mesajında 'Terörizme ve sınır ötesi aşırıcılığa karşı ortak savaşımızı sürdürüyoruz' ifadelerine yer verdi.

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