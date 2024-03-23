Moskova'daki terör saldırısına dünyadan tepki yağdı
Moskova’daki terör saldırısına, başta Türkiye ve bölge ülkeleri olmak üzere dünyadan tepki yağdı. Kınama mesajları yayımlandı. Çok sayıda ülkede Rusya’nın büyükelçilikleri önüne, saldırıda yaşamını yitirenler için karanfiller bırakıldı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da sivilleri hedef alan terör saldırısına dünyadan tepki yağdı. Türkiye, İran, Çin, Azerbaycan ver Suriye başta olmak üzere çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan kınama mesajları yayımlandı.
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın ilk saatlerinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yayınlanan taziye mesajında da saldırı şiddetle kınanırken, Rus halkına ve Hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.
İRAN
İran'dan "Rusya'nın yanındayız" açıklaması geldi. İran Dişileri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Terörle ortak ve etkili bir mücadele, uluslararası toplumun ciddi ve ayrım gözetmeyen eylemlerini gerektirir" dedi.
SURİYE
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi. Esad mesajında 'Terörizme ve sınır ötesi aşırıcılığa karşı ortak savaşımızı sürdürüyoruz' ifadelerine yer verdi.