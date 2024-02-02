MOSSAD'ın ajan belirleme tekniği deşifre edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın casuslarına yönelik yürütülen operasyonlar 2022'de başladı.

Bu operasyonlarla ajan ağına yönelik çalışmalarını genişleten MİT, 68 kişinin bağlantılarını inceledi. Bu yönden yapılan çalışmalarda, kişilerin görüşme ağı çözülerek, İsrail istihbaratı ile bağlantısı olan diğer özel dedektifler belirlendi.

AJAN BELİRLEME TEKNİĞİ AÇIĞA ÇIKTI

Yürütülen soruşturmada, istihbarat servisinin çalışmalarını ne şekilde yürüttüğü de ortaya çıkarıldı. MOSSAD'ın ilk teması, araştırma şirketi maskesi ile kurduğu saptanırken, görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadığı, işbirliği kurmaya yatkın dedektifleri tercih ettiği bilgisine ulaşıldı.

İsrail istihbarat servisinin, kuracağı ağda yer alacak kişileri belirlemek için kişilere önce basit araştırma işleri verdiği, zaman içerisinde bu görevlere gasp ve suikast gibi eylemleri eklediği, bu eylemlerden sonra keşif yaptırdığı öğrenildi.

Çalışmalarda, dedektiflerin yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalıştıklarını bildikleri ve Orta Doğulu kişileri takip ettiklerinden dolayı bu istihbarat servisinin MOSSAD olduğunun farkında oldukları, ancak maddi çıkarlarını önde tuttukları için ilişkilerini deşifre olana kadar sürdürdükleri saptandı.

MOSSAD'ın kaynakları üzerinden hedeflerine yönelik resmi kayıtlardaki bilgilerinden ikametlerindeki ADSL-IP adreslerine kadar birçok bilgiye ulaştığı belirlenen çalışmalarda, kaynaklarına eleman şebekesi kurdurma, canlı kurye temin etme, araştırma, keşif ve adres tespit etme, para transferi, darp/yaralama ile hedeflere yönelik soygun gibi eylemleri de yaptırdığı bilgisine ulaşıldı.

Araştırmalarda, İsrail istihbarat servisinin kaynaklarını, haberleşme uygulamaları üzerinden grup kurdurup yönetme, web sitesi kurdurma, internet sitesi tasarlama, operasyonel hat temini, bilgisayar korsanı bulma gibi teknolojik faaliyetlerde de kullandığı ve güvenli ev temini, ihtiyaç halinde kullanmak için ambulans temini, kundaklama eylemleri, sınırlardan kaçak insan ve mal teminine kadar birçok eylemde bulunduğu da öğrenildi.

Bu soruşturmaya yönelik bu sabah İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgusuna başlandığı bilgisine de ulaşıldı.