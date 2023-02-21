MSC Grubu'ndan depremzedelere yardım: MSC AURELIA gemisi İskenderun Limanı'na yanaştı

Verilen bilgiye göre, MSC Türkiye, deprem felaketinden etkilenen 300'e yakın MSC Grubu çalışanı ve aileleri için İskenderun Limanı'nda konteyner yerleşkesi kurarak her gün barınma, yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç malzemelerinin teminini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve AFAD ile iş birliği içerisinde Türkiye'nin depremden en çok etkilenen 4 ili olan Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki depremzedelerin kış soğuğunda barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere binlerce boş konteyner tahsisinin yanı sıra 50'ye yakın konteyner, tır ve vagon ile yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında lojistik destek sağladı.