MSC Grubu'ndan depremzedelere yardım: MSC AURELIA gemisi İskenderun Limanı'na yanaştı
MSC Grubu, İtalya'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım elini uzattı. İçerisinde; tıbbi malzeme, pediyatrik ilaçlar ve gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, oyuncaklar, boya kalemleri, uzun ömürlü yiyecek ve içecekler, giysi ve battaniyeler bulunan MSC AURELIA gemisi İskenderun Limanı'na yanaştı.
İtalyan deniz taşımacılığı şirketi MSC Grubu, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından harekete geçti. Grup, Türkiye'de yaşanan afet sonrası grup şirketleri MSC, MEDLOG ve ASYAPORT'un desteğiyle yardım seferberliği başlattı.
Bu kapsamda, MSC Grubu'na ait MSC AURELIA gemisi içerisinde bulunan tıbbi malzeme, pediyatrik ilaçlar ve gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, oyuncaklar, boya kalemleri, uzun ömürlü yiyecek ve içecekler, giysi ve battaniyeler ile birlikte İskenderun Limanı'na yanaştı
16 Şubat tarihinde İtalya'nın Napoli şehrinden hareket ederek Türkiye'ye ulaşan MSC AURELIA gemisi aynı zamanda depremde evlerini kaybedenlerin bir süreliğine barınma ihtiyacını da karşılayacak.
MSC AURELIA gemisi, İskenderun'da kalacağı 2 aylık süre boyunca yerel yönetim ve AFAD koordinasyonuyla 1.000'den fazla yatak kapasitesi sağlayacak. Gemiden indirilecek yardım malzemeleri, AFAD'ın belirlediği varış noktalarına ve oradan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yine MSC Grubu şirketlerinden Medlog Lojistik çekicileri ile taşınacak.
Verilen bilgiye göre, MSC Türkiye, deprem felaketinden etkilenen 300'e yakın MSC Grubu çalışanı ve aileleri için İskenderun Limanı'nda konteyner yerleşkesi kurarak her gün barınma, yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç malzemelerinin teminini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve AFAD ile iş birliği içerisinde Türkiye'nin depremden en çok etkilenen 4 ili olan Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki depremzedelerin kış soğuğunda barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere binlerce boş konteyner tahsisinin yanı sıra 50'ye yakın konteyner, tır ve vagon ile yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında lojistik destek sağladı.
MSC Grubu, MSC Vakfı iş birliğiyle geçen hafta grubun tüm çalışanları arasında küresel bir bağış toplama kampanyası başlattı. Bağış kampanyası kapsamında, grup şirketlerinden yapılacak her bağış, MSC Grubu tarafından ikiye katlanarak Türkiye'deki yardım projeleri için çalışan yerel resmi kuruluşlara aktarılacak.