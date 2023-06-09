NASA uyarmıştı: El Nino başladı
Dünyayı sıcak hava etkisine alan "El Nino" isimli hava olaylarının başladığı ABD'li uzman isimler tarafından duyuruldu. 2024 yılının oldukça sıcak bir yıl olması bekleniyor. Öte yandan NASA El Nino hakkında mayıs ayında uyarılarda bulunmuştu.
Dünyada ısınmaya neden olan "El Nino" isimli hava olayının başladığı, ABD'li yetkililerce duyuruldu. 2024 yılının en sıcak yıl olması çok kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. NASA, El Nino'yu mayıs ayında fark etmişti...
NASA tarafından mayıs ayında fark edilen ve dünyanın ısınmasına neden olan El Nino hava olayı başladı. ABD'li yetkililer, Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıklayarak, 2024'ün muhtemelen Dünya’nın en sıcak yılı olacağını belirtti.
Büyük Okyanus'ta El Nino hava olayı başladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi.
NOAA’dan İklim Bilimci Michelle L’Heureux yaptığı açıklamada, El Nino’nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabileceğini ifade etti.
NASA MAYIS AYINDA EL NİNO’YU FARK ETMİŞTİ
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise geçtiğimiz mayıs ayında, Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus’un ekvatoral kesiminde El Nino’nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti.