NASA uyarmıştı: El Nino başladı

Dünyada ısınmaya neden olan "El Nino" isimli hava olayının başladığı, ABD'li yetkililerce duyuruldu. 2024 yılının en sıcak yıl olması çok kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. NASA, El Nino'yu mayıs ayında fark etmişti...

NASA tarafından mayıs ayında fark edilen ve dünyanın ısınmasına neden olan El Nino hava olayı başladı. ABD'li yetkililer, Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıklayarak, 2024'ün muhtemelen Dünya’nın en sıcak yılı olacağını belirtti.



