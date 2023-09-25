NASA'nın uzay kapsülü dünyaya döndü! Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Güneş Sistemi'ndeki en tehlikeli iki cisimden biri olan Bennu asteroidinden örnekler toplayan uzay aracı Dünya'ya döndü. Bilim insanlarının paha biçilemez olarak nitelendirdiği örnekleri taşıyan uzay kapsülü, Utah eyaletinde çöle indi.
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) kapsülü, atmosferi Dünya'ya en çok benzeyen asteroide gitti. Asteroidin yüzeyinden bugüne kadarki en büyük örnekleri topladı ve Dünya'ya döndü. Kapsülün yolculuğu tam 7 yıl sürdü.
NASA'nın "Osiris-Rex" adı verilen uzay kapsülü, dönüş yolcuğunu üç yılda tamamladı. Kapsül, ABD'nin Utah eyaletinde çöle indi. Çok değerli örnekler taşıyan kapsül inişini paraşütle yaptı.
Uzay aracı, örnekleri 1999'da keşfedilen Bennu asteroidinden topladı.
Uzaydan Dünya'ya ilk kez asteroid örneği getirilmedi.