NASA'nın uzay kapsülü dünyaya döndü! Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) kapsülü, atmosferi Dünya'ya en çok benzeyen asteroide gitti. Asteroidin yüzeyinden bugüne kadarki en büyük örnekleri topladı ve Dünya'ya döndü. Kapsülün yolculuğu tam 7 yıl sürdü.