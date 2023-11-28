NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Brüksel’de. Toplantı öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ise gündeminde Türkiye ve İsveç vardı. Stoltenberg, Türkiye’nin İsveç'in üyeliğini en kısa sürede onaylamasını istedi.



İki gün sürecek toplantı için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya’dan Belçika’ya geçti. Önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile sonra ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmeler NATO toplantı öncesinde yapıldı. Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantı öncesinde konuştu. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması gerektiğini savundu. Türkiye ve Macaristan'dan İsveç’in üyeliğini onaylamasını istedi.

Stoltenberg, bunun kesin olarak ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini ancak Macaristan hükümetinin taahhüdünü yerine getirmesini beklediğini söyledi.