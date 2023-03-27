Netanyahu Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı: İsrail sokakları karıştı
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı tepkiler dinmiyor. Başbakan Benyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.
Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan tartışmalı düzenlemesine karşı çıkan on binlerce kişi, gösterilerin 12'nci haftasında yine sokaklara döküldü.
Yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınması ülkede tansiyonu yükseltti.
Muhalefet partilerinin çağrısıyla başkent Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Netanyahu'yu protesto etti.
İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler, başkent Tel Aviv’deki Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak ateş yaktı. Tel Aviv’in dışında Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında da çok sayıda kişi toplandı.
Ülkenin güneydeki Beersheba ile kuzeyindeki Hayfa'da da yüzlerce kişi sokağa indi. Yer yer polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, bazı bölgelerde polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.
“İSRAİL DEVLETİNİN GÜVENLİĞİ HER ZAMAN HAYATIMIN MİSYONU OLMUŞTUR”
Gallant görevden alınmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “İsrail devletinin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve olmaya devam edecektir” dedi.
Gallant dün yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıya alınması çağrısında bulunmuştu.
"İSRAİL BAŞBAKANI İSRAİL DEVLETİ İÇİN BİR TEHLİKEDİR"
Muhalefet lideri Yair Lapid yaptığı açıklamada, Gallant’ın görevden alınmasına sert tepki göstererek, "İsrail Başbakanı İsrail devleti için bir tehlikedir" dedi.
İsrail’in eski Savunma Bakanı olan Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman ise, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasını "diktatörlük" olarak nitelendirerek, "Savunma Bakanı, IDF'nin parçalanması ve İsrail'in güvenliğine ölümcül zarar verilmesi konusundaki derin endişelerini ifade etmeye cesaret etti. Netanyahu, Gallant'ı dinlemek ve kabineyi toplamak yerine tüm diktatörlerin yolunu seçti. Sesleri susturmak” dedi.
NETANYAHU HÜKÜMETİNİN "TARTIŞMALI YARGI REFORMU"
Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.
Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.
Ülkedeki en yüksek yargı makamı olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.