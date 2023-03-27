Netanyahu Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı: İsrail sokakları karıştı

Ülkenin güneydeki Beersheba ile kuzeyindeki Hayfa'da da yüzlerce kişi sokağa indi. Yer yer polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, bazı bölgelerde polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

“İSRAİL DEVLETİNİN GÜVENLİĞİ HER ZAMAN HAYATIMIN MİSYONU OLMUŞTUR”

Gallant görevden alınmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “İsrail devletinin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve olmaya devam edecektir” dedi.

Gallant dün yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

"İSRAİL BAŞBAKANI İSRAİL DEVLETİ İÇİN BİR TEHLİKEDİR"

Muhalefet lideri Yair Lapid yaptığı açıklamada, Gallant’ın görevden alınmasına sert tepki göstererek, "İsrail Başbakanı İsrail devleti için bir tehlikedir" dedi.

İsrail’in eski Savunma Bakanı olan Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman ise, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasını "diktatörlük" olarak nitelendirerek, "Savunma Bakanı, IDF'nin parçalanması ve İsrail'in güvenliğine ölümcül zarar verilmesi konusundaki derin endişelerini ifade etmeye cesaret etti. Netanyahu, Gallant'ı dinlemek ve kabineyi toplamak yerine tüm diktatörlerin yolunu seçti. Sesleri susturmak” dedi.