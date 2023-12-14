Netflix ilk kez duyurdu! İşte en çok izlenen Türk yapımları...

Yılda İki Defa Yayımlanacak

Yılda iki defa paylaşılacak olan liste ile birlikte kullanıcıların son altı aylık süreçte en çok ilgi gösterdiği içerikler listelenecek. Listede, toplamda en az 50 bin dakika izlenmiş olan yapımlar ve ilk defa Netflix'te yayınlandıysa yapımın prömiyerinden bu yana altı ay geçmiş yapımlar yer alacak ve yapımın küresel olarak dağıtımda olup olmamasına dikkat edilecek.