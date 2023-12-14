Netflix ilk kez duyurdu! İşte en çok izlenen Türk yapımları...
Dijital yayın platformu olan Netflix, bundan sonra yılda iki defa en çok izlenen yapımların listesini paylaşacağını duyurdu. Platformun ilk "Ne İzledik: Netflix Etkileşim Raporu" yayımlandı. İşte Netflix'te en çok izlenen filmler ve diziler...
Netflix, son dönemde 'şeffaf olmamakla' eleştirilerin odağındaydı.
Hollywood oyuncuları ve yazarlar, bu yılın başında da bu konuya değinmiş ve uzun süren grevlerinde bu konuya da yer vermişlerdi. Ayrıca oyuncular Netflix’te iyi izlenen ve beğeniler yapımlar için daha yüksek telif ücreti talep etmişlerdi.
Yılda İki Defa Yayımlanacak
Yılda iki defa paylaşılacak olan liste ile birlikte kullanıcıların son altı aylık süreçte en çok ilgi gösterdiği içerikler listelenecek. Listede, toplamda en az 50 bin dakika izlenmiş olan yapımlar ve ilk defa Netflix'te yayınlandıysa yapımın prömiyerinden bu yana altı ay geçmiş yapımlar yer alacak ve yapımın küresel olarak dağıtımda olup olmamasına dikkat edilecek.
Netflix’in eş CEO’su Ted Sarandos, 12 Aralık tarihinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şeffaflık ile ilgili eksiklikler yaşandığını kabul etti ve bu durumun toplumda güvensizlik yarattığını vurduladı.
Netflix Açıklama Yaptı
Platform da dün konu hakkında bir açıklama yaptı ve açıklamada şunlar kaydedildi:
Netflix, 2021’de haftalık Top 10 ve En Popüler listelerimizi kullanıma sunduğundan bu yana, insanların ne izlediği hakkında YouTube dışındaki diğer yayıncılardan daha fazla bilgi sağladı. Ve artık daha ileri gitme zamanının geldiğine inanıyoruz.