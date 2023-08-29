Nijer halkı Fransa üssünü kuşattı!
Fransız Büyükelçi Slyvain Itte'ye Nijer'i terketmesi için verilen 48 saatlik süre doldu. Nijerliler, Itte'nin saklandığı belirtilen Niamey 101 Üssü'ne dayandı. Fransa elçiliğinin de elektrik ve suyu kesildi
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Nijer Dışişleri Bakanlığı’nın, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için tanıdığı 48 saatlik sürenin sonuna gelindi.
Fransız büyükelçisine verilen sürenin dolmasıyla birlikte, Fransa “cuntanın Fransız Büyükelçinin gitmesinin talep edebilecek bir otorite olmadığını” açıklamıştı.
Bunun üzerine Nijer halkı Fransız Büyükelçisi’nin “Niamey 101” ismiyle de bilinen Fransız askeri üssünde saklandığı iddiaları nedeniyle dün sabah 05.30'dan bu yana üssün etrafında beklemeye başladı.
Gün içinde alanı dolduran halk, üssün etrafında nöbet tutarak Fransız üssüne giriş-çıkış yapılmasını engelliyor.