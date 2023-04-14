O ülkede 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Açe bölgesinde 2004'teki deprem sonrası yaklaşık 170 bin kişi hayatını kaybetmişti.

28 Eylül 2018'de ise Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi yaşamını yitirmişti.