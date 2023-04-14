O ülkede 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tuban kentinin 96,5 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

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O ülkede 7 büyüklüğünde deprem - Resim: 1 1 4

Yerin 594 kilometre altında gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin ardından "tsunami" uyarısı yapmadı.

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Endonezya'nın Açe bölgesinde 2004'teki deprem sonrası yaklaşık 170 bin kişi hayatını kaybetmişti.

28 Eylül 2018'de ise Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi yaşamını yitirmişti.

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Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang kentinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım 2022'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde ise 331 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 600 kişi yaralanmıştı.

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"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı