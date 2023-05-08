On binlerce "saatli bomba" her an düşebilir
Yeni bir çalışma, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) kullanılmış roket iticilerinden ölü casus uydularına kadar, insanların üzerinde yüzen uzay çöplüğünün hacminin boyutlarını ortaya koydu. Uzmanlar bu uzay çöplüğünün her an dünyadaki insanların üzerine düşebileceğini söyledi.
ABD merkezli teknoloji şirketi LeoLabs, uzay çöplüğünün büyüklüğünü ortaya koyan gerçek zamanlı bir interaktif harita oluşturdu. Haritada Elon Musk'ın Starlink uydularından, eski Rus ve Çin roket iticilerine ve önceki çarpışmalardan kalan enkaz parçalarına kadar pek çok ayrıntı yer alıyor.
LeoLabs, alçak Dünya yörüngesini izlemek için viri Alaska’da biri Teksas’ta, ikisi Yeni Zelanda’da ve ikisi Kosta Rika’da bulunan yer tabanlı aşamalı dizi radarları kullanıyor.
Bu durum şirketin gözlem alanından geçen herhangi bir nesneyi izlemesine ve ölçmesine olanak tanıyor. LeoLabs’in İzleme sistemi ayrıca,çapı 2 cm kadar küçük nesneleri de algılayabiliyor.
Ayrıca, tüm dünyadaki uzay çöplerinin izlenebildiği haritada Türkiye’nin üzerindeki uzay çöplüğüne de görmek mümkün. Diğer taraftan, LeoLabs uzaydaki çöplükten en fazla sorumlu olan ülkenin ABD olduğunu açıkladı .Şirketin bildirdiğine göre, ABD alçak Dünya yörüngesinde roket gövdeleri ve diğer enkazlardan oluşan 8 bin 497 nesneye sahip.