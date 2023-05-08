On binlerce "saatli bomba" her an düşebilir

Ayrıca, tüm dünyadaki uzay çöplerinin izlenebildiği haritada Türkiye’nin üzerindeki uzay çöplüğüne de görmek mümkün. Diğer taraftan, LeoLabs uzaydaki çöplükten en fazla sorumlu olan ülkenin ABD olduğunu açıkladı .Şirketin bildirdiğine göre, ABD alçak Dünya yörüngesinde roket gövdeleri ve diğer enkazlardan oluşan 8 bin 497 nesneye sahip.

