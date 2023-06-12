Ormanda kaybolan 4 çocuk 40 gün sonra böyle bulundu: Hayatlarını oyun kurtardı
Kolombiya'da mayıs ayının başlarında düşen uçaktan 4 kardeş, yaklaşık 40 gün sonra bulundu. Amazon yağmur ormanlarında sağ olarak bulunan çocukların hikayesi filmleri aratmadı.
Tarihler 1 Mayıs'ı gösterdiğinde Araracuara'dan kalkan tarifeli uçak San Jose del Guaviare'ye doğru gidiyordu.
Uçakta biri pilot dördü çocuk toplamda yedi kişi bulunuyordu. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçak Amazon ormanlarına düştü. Kolombiya ordusu ve yerliler 1 Mayıs'tan beri arama kurtarma çalışmaları yürütüyordu
Önce Mayıs ayının ortasında uçağın enkazına ulaşıldı. Pilot ve iki yetişkinin öldüğü tespit edildi. Ölen yetişkinlerden biri ise uçağa en büyüğü 13 yaşında olan dört çocuğuyla birlikte binen Magdalena Mucutui Valencia da bulunuyordu. Yaşları 13, 9, 4 ve 11 aylık olan çocukların bedenlerinin bulunaması üzerine hayatta olduklarına dair umutlar yükseldi.
17 Mayıs tarihinde Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından kayıp dört yerli çocuğun bulunduğunu paylaşsa da Kolombiya ordusundan düzeltme geldi. Kolombiya ordusu çocukların henüz bulunmadığını ama hayatta olduklarına dair güçlü kanıtlara ulaşıldığını açıkladı.
Arama kurtarma çalışamarına ağırlık verilirken, yerel halktan destek alındı.
Bölgedeki yerel halkın kullandığı Huitoto dilinde yayımlanan mesajda çocuklara orman içerisinde hareket etmemeleri söylendi. Yüksek ağaçlar ve çalılıkların bulunduğu Amazon ormanları havadan tarama çalışmalarını imkansız hale getiriyor, yerden aramayı da zorlaştırıyordu.