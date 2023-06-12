Ormanda kaybolan 4 çocuk 40 gün sonra böyle bulundu: Hayatlarını oyun kurtardı

Önce Mayıs ayının ortasında uçağın enkazına ulaşıldı. Pilot ve iki yetişkinin öldüğü tespit edildi. Ölen yetişkinlerden biri ise uçağa en büyüğü 13 yaşında olan dört çocuğuyla birlikte binen Magdalena Mucutui Valencia da bulunuyordu. Yaşları 13, 9, 4 ve 11 aylık olan çocukların bedenlerinin bulunaması üzerine hayatta olduklarına dair umutlar yükseldi.