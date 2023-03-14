Pakistan'da halk İmran Han'a böyle kalkan oldu
Pakistan'da, hakkında tutuklama kararı verilen eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri, Lahor'daki evinin çevresinde nöbet tutmayı sürdürüyor. Halk, İmran Han'ın gözaltına alınma ihtimaline karşı, kalkan oldu.
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Lahor'un Zaman Park bölgesinde ikamet eden Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın yüzlerce destekçisi, polisin gözaltı ihtimaline karşı eski başbakanın evinin etrafında beklemeye devam ediyor.
Burada kendilerine büyük stantlar ve çadırlar kuran PTI taraftarları, İmran Han'ın gözaltına alınmasına mani olmak için nöbet tuttuklarını belirtiyor.
Han'ın destekçileri, zaman zaman hükümet karşıtı slogan atarken, kimi zaman da liderlerine yönelik destek gösterilerinde bulunuyor.
İMRAN HAN 24 SAAT SONRA GÖZALTINA ALINABİLİR
Geo News televizyonundaki habere göre, İslamabad'dan gelen emniyet mensupları, Han'ı 24 saat içinde gözaltına alabilir. Lahor polisinin de İslamabad emniyetine her türlü desteği sağlayacağı vurgulanıyor.