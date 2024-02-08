Pakistan'da hayati seçim



Pakistan'da sandıklar kuruldu. Ülke çapında kurulan 90 bin 675 sandık oy sayımı için kapandı.



Seçmenler 5 yıl görev yapacak 16. Ulusal Meclis ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oylarını kullandı. Seçimlere katılım yoğun oldu.



Başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Peşaver ve Kuetta gibi şehirlerde uzun kuyruklar oluştu.



Pakistan Ulusal Meclisi'nde 336 sandalye bulunuyor. Ulusal Meclis'teki 336 sandalyeden 60'ı kadınlara, 10'u ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Geriye kalan 266 sandalye için 5 bin 121 milletvekili adayı yarıştı.



Hükümeti kuracak başbakan da Ulusal Meclis üyeleri arasından seçilecek. Mecliste 169 salt çoğunluğu sağlayan aday, ülkenin 25. başbakanı olacak.



Başbakanlık koltuğu için öne çıkan 3 parti bulunuyor. O partilerse, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz lideri eski Başbakan Navaz Şerif ve eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto Zerdari…



100’ün üzerinde uluslararası seçim gözlemcisi ve yabancı gazeteci de seçim sonuçlarını takip ediyor. Resmi olmayan sonuçların gece yarısına doğru gelmeye başlaması ve yarın kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.